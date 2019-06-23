Нужно доработать некоторый функционал на сайте. в частности подключение квизов, рассылок, Подробности в личку
Требуется доработка и дальнейшее администрирование сайта
Сайты старые. Нужно провести аудит, оптимизировать, поддерживать и продвигать. Таких проектов несколько: al-kam.ru , fasadstone.ru
Сайты на юкоз, не хочется бросать, давали хорошую посещаемость и конверсию.
Без аудита видно, нужно:
- новый дизайн, адаптированный под мобильные устройства
- структурировать категории (+ перенести материалы)
- структурировать меню
- переоформить шапку и футер
- поправить ошибки title
Или предложите свои варианты по оптимизации.
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