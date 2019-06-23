Требуется доработка и дальнейшее администрирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки180 просмотров

Сайты старые. Нужно провести аудит, оптимизировать, поддерживать и продвигать. Таких проектов несколько: al-kam.ru , fasadstone.ru

Сайты на юкоз, не хочется бросать, давали хорошую посещаемость и конверсию. 

Без аудита видно, нужно:

- новый дизайн, адаптированный под мобильные устройства

- структурировать категории (+ перенести материалы)

- структурировать меню

- переоформить шапку и футер

- поправить ошибки title 

Или предложите свои варианты по оптимизации.

6 лет назад
GlavKam
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров