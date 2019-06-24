Внести правки сайта на Вордпрессе

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Закрыт4 заявки129 просмотров

Ищу исполнителя для доработки сайта на ВП по шаблону.     

Список доработок из 11 пунктов, которые состоят из доработок внешного вида сайта, а также предстоит интергрировать модуль бронирование и адаптировать под внешний вид сайта. И по завершению перенести с тестового сервера на боевой, ЧПУ, настроить редиректы.  

Перезд на боевой сервер возможен после выполнения всех пунктов, и это делается в последнюю очередь. 

WordPress
6 лет назад
ratushnyak
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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