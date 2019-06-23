Сайты старые. Нужно провести аудит, оптимизировать, поддерживать и продвигать. Таких проектов несколько: al-kam.ru , fasadstone.ru Сайты на юкоз, не хочется бросать, давали хорошую посещаемость и конверсию. Без аудита видно, нужно: - новый дизайн, ...
Требуется бот для автоматизированных ставок у брокера бинарных опционо
Требуется бот для автоматизированных ставок у брокера бинарных опционов. Задачи бота: 1) Отслеживание графика валютной пары на мт5 2) Выставление ставки у брокера бинарных опционов после скачка на определённое количество пунктов вверх/вниз Бот должен состоять из серверной части и исполняемого файла в формате js скрипта. В серверной части необходима функция внесения ip адреса для работы js скрипта (при изменении ip скрипт перестаёт работать) Необходимые настройки js скрипта через всплывающую панель: 1) Временной интервал анализа графика в минутах. 2) Сумма ставки 3) Величина скачка при которой бот делает ставку. 4) Автоматический анализ графика (вкл/выкл) При автоматическом анализе графика величина скачка установленная в пункте "3" не учитывается. 4.1) Динамический коэффициент ( число X в десятичном формате на которое умножается максимальный скачок из прошедших на графике для определения величины нового скачка при котором будет сделана ставка) для ставок при автоматическом анализе графика. 5) Сумма убытков за сессию при которой бот перестаёт делать ставки После ввода этих данных в консоли должно отображаться следующее: 1) Валютная пара. 2) Временной интервал 3) При автоматизированном анализе графика- динамический коэффициент и выбранный скачок для ставки, при отключенном анализе- величина скачка. 4) Профит за сессию 5) Количество ставок за сессию. Также при ставке вверх/вниз бот должен прекращать делать ставки до завершения прошлой. (при ставке в консоли появляется надпись : ставка вверх/вниз).
Есть пример написанного скрипта
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