Доработка Amoforms (AmoCRM)

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Добрый день! 

Сайт на базе Wordpress. Действующая связка AmoForms - интернет эквайринг - AmoCRM.

Задачи следующие: 

- Чекбокс согласия с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением 

- "Отключить" исходящие email клиентам после заполнения контактной формы 

- После успешной оплаты изменить текст кнопки "Вернуться в магазин" и сделать редирект на главную страницу 

- Единый номер заказа, который будет сопровождать клиента по всем стадиям – от момента заказа, виджета оплаты до уведомлений на email по форме Amo и сдачи работы. С тем, чтобы сотрудник мог оперативно найти клиента в CRM и посмотреть статус 

- Скорость загрузки, в тч мобильной версии 

Спасибо.

AmoCRMWordPress
6 лет назад
SN-
41 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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