Доработка Amoforms (AmoCRM)

Добрый день!

Сайт на базе Wordpress. Действующая связка AmoForms - интернет эквайринг - AmoCRM.

Задачи следующие:

- Чекбокс согласия с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением

- "Отключить" исходящие email клиентам после заполнения контактной формы

- После успешной оплаты изменить текст кнопки "Вернуться в магазин" и сделать редирект на главную страницу

- Единый номер заказа, который будет сопровождать клиента по всем стадиям – от момента заказа, виджета оплаты до уведомлений на email по форме Amo и сдачи работы. С тем, чтобы сотрудник мог оперативно найти клиента в CRM и посмотреть статус

- Скорость загрузки, в тч мобильной версии

Спасибо.