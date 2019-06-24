Сайты старые. Нужно провести аудит, оптимизировать, поддерживать и продвигать. Таких проектов несколько: al-kam.ru , fasadstone.ru Сайты на юкоз, не хочется бросать, давали хорошую посещаемость и конверсию. Без аудита видно, нужно: - новый дизайн, ...
Доработка Amoforms (AmoCRM)
Добрый день!
Сайт на базе Wordpress. Действующая связка AmoForms - интернет эквайринг - AmoCRM.
Задачи следующие:
- Чекбокс согласия с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением
- "Отключить" исходящие email клиентам после заполнения контактной формы
- После успешной оплаты изменить текст кнопки "Вернуться в магазин" и сделать редирект на главную страницу
- Единый номер заказа, который будет сопровождать клиента по всем стадиям – от момента заказа, виджета оплаты до уведомлений на email по форме Amo и сдачи работы. С тем, чтобы сотрудник мог оперативно найти клиента в CRM и посмотреть статус
- Скорость загрузки, в тч мобильной версии
Спасибо.
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