Отправка данных заявки с лендинга в Google Sheets

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки170 просмотров

Дано: самописный лендинг (без использования cms) на хостинге

Нужно настроить отправку данных заявки в Google Sheets. Попытался сам сделать эту настройку с помощью google api php client, но что-то не получилось. Все первичные настройки сделал: файл json сформировал. Нужно разобраться с тем, что есть или предложить свой вариант решения этой задачи. 

Также при успешной отправке заявки на лендинге выходит сообщение, что заявка не отправилась. Получается, что посетитель несколько раз отправляет одну и ту же заявку. Нужно это исправить.

Задачи не сложные для хорошего веб-программиста, хотелось бы уложиться в бюджет $10

Пишите сообщения, отправлю Вам адрес сайта. 

PHP
6 лет назад
wnonamew
Жанибек 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Отлично и быстро справился с поставленной задачей, были замечания по ходу работы, которые Денис оперативно исправил.
Доволен сотрудничеством! Обращайтесь, буду рад помочь Вам!

Заявки фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад