Отправка данных заявки с лендинга в Google Sheets

Дано: самописный лендинг (без использования cms) на хостинге

Нужно настроить отправку данных заявки в Google Sheets. Попытался сам сделать эту настройку с помощью google api php client, но что-то не получилось. Все первичные настройки сделал: файл json сформировал. Нужно разобраться с тем, что есть или предложить свой вариант решения этой задачи.

Также при успешной отправке заявки на лендинге выходит сообщение, что заявка не отправилась. Получается, что посетитель несколько раз отправляет одну и ту же заявку. Нужно это исправить.

Задачи не сложные для хорошего веб-программиста, хотелось бы уложиться в бюджет $10

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