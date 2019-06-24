У нас на сайте есть калькуляторы в таком формате – http://prntscr.com/o5usvj Необходимо сделать ещё несколько по такому же формату, но с другой логикой просчёта. Предыдущий разработчик сделал процентов 70 и пропал. Нужно доделать. ...
Подключить Roistat к СРМ Envibox
Здравствуйте. На данный момент к ройстату подключена гугл таблица.
Надо полностью все перенастроить для срмки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
При нажатии на кнопку открывается / закрывается форма обратной связи + также настроить отправку формы Оплата яндекс деньги по факту. Сделать надо сейчас.Завершен6 лет назад
Необходимо доработать три сайта на системе вордпресс. Сайты сделаны на теме Jupiter X. Кому интересно оставляйте заявки, распишу все конкретно в личкуВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на Wordpress 1. Нужно исправить ошибки HTML 2. Отложить разбор JavaScript 3. Для мобильной версии убрать загрузку слайдера на главной. Оставить форму обратной связи. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу исполнителя для доработки сайта на ВП по шаблону. Список доработок из 11 пунктов, которые состоят из доработок внешного вида сайта, а также предстоит интергрировать модуль бронирование и адаптировать под внешний вид ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Дано: самописный лендинг (без использования cms) на хостинге Нужно настроить отправку данных заявки в Google Sheets. Попытался сам сделать эту настройку с помощью google api php client, но что-то не получилось. Все ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Сайт на базе Wordpress. Действующая связка AmoForms - интернет эквайринг - AmoCRM. Задачи следующие: - Чекбокс согласия с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется бот для автоматизированных ставок у брокера бинарных опционов. Задачи бота: 1) Отслеживание графика валютной пары на мт5 2) Выставление ставки у брокера бинарных опционов после скачка на определённое количество пунктов вверх/вниз Бот должен состоять из серверной части ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $95
Сайт поставлен на CMS Opencart,есть некоторые правки которые нужно сделатьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо реализовать страницу "Отзывы" на сайте daboss.ru , wordpress Будет круто, если вы уже сталкивались с такой задачей, присылайте пример вашей работы, возможно начнем работать с вами ...Завершен6 лет назад