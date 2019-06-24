Помощь с Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок152 просмотра

Задачка может показаться смешной - добавить пару пунктов в выпадающее меню сайта, сделанного на гениальной CMS Битрикс. Оперативно пофиксить пару других багов ))

6 лет назад
gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров