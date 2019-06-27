Задачка может показаться смешной - добавить пару пунктов в выпадающее меню сайта, сделанного на гениальной CMS Битрикс. Оперативно пофиксить пару других багов ))
Интеграция PayPal
Нужно по API вытаскивать все платежи PayPal.
Реализвать нужно на PHP
Нужно не заходя на пейпел вытаскивать все транзакции из PayPal.
Я вижу это так.
Зашел авторизрвался.
Нажал на кнопку "получить транзакции" и мне вывело все транзакции PayPal.
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