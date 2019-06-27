Интеграция PayPal

Нужно по API вытаскивать все платежи PayPal.

Реализвать нужно на PHP

Нужно не заходя на пейпел вытаскивать все транзакции из PayPal.

Я вижу это так.

Зашел авторизрвался.

Нажал на кнопку "получить транзакции" и мне вывело все транзакции PayPal.