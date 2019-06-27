Интеграция PayPal

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Завершен4 заявки174 просмотра

Нужно по API вытаскивать все платежи PayPal.

Реализвать нужно на PHP

Нужно не заходя на пейпел вытаскивать все транзакции из PayPal.

Я вижу это так.

Зашел авторизрвался.

Нажал на кнопку "получить транзакции" и мне вывело все транзакции PayPal.

PHP
6 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 минут назад
6 лет назад
$30
1 день
Все отлично, монстр своего дела! Терпеливый и исполнительный. Рекомендую.
Олег предложил нестандартный проект. Изначально задача была поставлена, можно сказать, "в общих чертах", но по ходу в процессе конструктивного общения пришли к общему знаменателю и всё решили. Рекомендую, как ответственного заказчика.

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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 минут назад
6 лет назад
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