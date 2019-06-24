Задачка может показаться смешной - добавить пару пунктов в выпадающее меню сайта, сделанного на гениальной CMS Битрикс. Оперативно пофиксить пару других багов ))
WP + PHP программинг. Добавить новые кастомные функции к сайту
PHP программирование + WP backend
Нужен именно программист PHP на развитие проекта - backEnd !
(верстать НЕ нужно.
но знать надо больше, чем установка плагинов из репозтория
Есть достаточно сложный сайт, написанный на базе WP.
к этому написаны кастомные части кода.
Используется Timber, Carbon Fields, WP Emerge, Git, etc...
Stripe в проекте также присутствует.
Задачи:
- добавить работу с файлами в админ части
- оптимизировать код
- к модуля оплаты ввести возможность отображения стоимости подписки
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