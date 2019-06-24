Виджет на джумлу

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Закрыт1 заявка152 просмотра

Т З  Пункты выдачи сайтhttp://www.menstrual-cup.ru/administrator/index.php

 

Страницу информационная поддержка в хеддере   переименуем в пункты выдачи

Текст со страницы информационная поддержка   –ослабленные мышцы влагалища переносим в  О МЕНСТРУАЛЬНЫХ ЧАШАХ  -  после страницы  Менструация – интересныефакты

 Слева от кнопки ВХОД вхеддере  -  делаем выпадающее меню   - текст Выберите  город ,  Пишем зеленым по белому , мелко.

 

Аналог здесь, https://vkusvill.ru/

Это меню которое при нажатии превращается в выпадающее меню  с колесом прокрутки   с возможностью выбрать город .  В начале меню должно быть поле для вводапервых букв города, где будет написано

Название города.

Страница пункты выдачи  как здесь  https://www.lerose.ru/stores/

Joomla
6 лет назад
frola
Ольга 
58 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

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