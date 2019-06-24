В команду требуются разработчики php, js. Большим плюсом будет знание Yii, Laravel, Symfony. Так же если вы фуллстек разработчик то тоже откликайтесь, обязательно пообщаемся. Основная задача найти постоянного разработчика/разработчиков с которым будем работать на постоянной основе, ...
Виджет на джумлу
Т З Пункты выдачи сайтhttp://www.menstrual-cup.ru/administrator/index.php
Страницу информационная поддержка в хеддере переименуем в пункты выдачи
Текст со страницы информационная поддержка –ослабленные мышцы влагалища переносим в О МЕНСТРУАЛЬНЫХ ЧАШАХ - после страницы Менструация – интересныефакты
Слева от кнопки ВХОД вхеддере - делаем выпадающее меню - текст Выберите город , Пишем зеленым по белому , мелко.
Аналог здесь, https://vkusvill.ru/
Это меню которое при нажатии превращается в выпадающее меню с колесом прокрутки с возможностью выбрать город . В начале меню должно быть поле для вводапервых букв города, где будет написано
Название города.
Страница пункты выдачи как здесь https://www.lerose.ru/stores/
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