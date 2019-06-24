Виджет на джумлу

Т З Пункты выдачи сайтhttp://www.menstrual-cup.ru/administrator/index.php

Страницу информационная поддержка в хеддере переименуем в пункты выдачи

Текст со страницы информационная поддержка –ослабленные мышцы влагалища переносим в О МЕНСТРУАЛЬНЫХ ЧАШАХ - после страницы Менструация – интересныефакты

Слева от кнопки ВХОД вхеддере - делаем выпадающее меню - текст Выберите город , Пишем зеленым по белому , мелко.

Аналог здесь, https://vkusvill.ru/

Это меню которое при нажатии превращается в выпадающее меню с колесом прокрутки с возможностью выбрать город . В начале меню должно быть поле для вводапервых букв города, где будет написано

Название города.

Страница пункты выдачи как здесь https://www.lerose.ru/stores/