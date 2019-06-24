Проверка безопасности веб-сайта на наличие SQL инъекций

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок227 просмотров

Доброго дня. Необходимо промониторить один из наших сайтов на наличие уязвимостей. В последнее время возникают некоторые проблемы в его работе. Подробнее расскажу в ЛС

SQL
6 лет назад
kormas
Марат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров