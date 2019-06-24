Подключить оплату картами на сайте

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Закрыт2 заявки168 просмотров

Здравствуйте. Наш сайт Georgia-Tour.orgМы хотим чтоб была возможность платить через сайт.Типы платежей: карты, вебмани, киви и тдРегионы: Россия, Европа, Казахстан, Израили и тдАлгоритм нашей работы: Человек выбирает готовую поездку или мы делаем индивидуально (то есть покупка как в интернет-магазине, не подойдет), потом мы заключаем договор и он вносит предоплату, размер ее зависит от типа тура, дат и тд.Кто и какоек решение может предложить? Сроки?

6 лет назад
georgiatour
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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