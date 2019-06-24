Laravel написать логику реферальной системы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок168 просмотров

Надо реализовать вход, регистрация, переход по реферальной ссылке и последующая регистрация, начисление бонусов рефералу. Без фронта пока, просто вывестю информацию.

Laravel
6 лет назад
itlabs
Денис 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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