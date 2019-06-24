Создание корпоративного сайта для сотрудников компании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок226 просмотров

Есть существующий сайт: http://www.mlc24.by/К данному сайту необходимо разработать корпоративный сайт для сотрудников, доступ к которому осуществляется через кнопку "вход" сайта mlc24.by вверху справа экрана.

ТЗ для данного сайта во вложении. 

6 лет назад
mlc24
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров