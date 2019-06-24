Поправки на сайте на платформе MODX Revolution 2.6.2

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На сайте нужно будет сделать поправки.   

1. "Дома" и "Бани" объединить в общую вкладку "Каталог"   

2. Добавить разделы во вкладку "Каталог"   

3. Изменить карточки проекта. Макеты во вложении  

Сайт для изменения: sungarden-hausru   

Снизу прилагаю макеты измененных карточек.   

Первая это страница с категорией и со всеми карточками товаров.   

Вторая это сама карточка товара.   

Во вкладку "Каталог" будет добавлено 7 разновидностей строений, такие как: Дома. Бани, Бани-Бочки и т.д.   

У каждой разновидности будет немного отличаться комплектация.   

Плюс эти страницы так-же нужно будет сделать в мобильной версии.   

Жду сроков, и стоимость. 

MODX
6 лет назад
spivaknazar
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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