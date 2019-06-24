Поправки на сайте на платформе MODX Revolution 2.6.2

На сайте нужно будет сделать поправки.

1. "Дома" и "Бани" объединить в общую вкладку "Каталог"

2. Добавить разделы во вкладку "Каталог"

3. Изменить карточки проекта. Макеты во вложении

Сайт для изменения: sungarden-hausru

Снизу прилагаю макеты измененных карточек.

Первая это страница с категорией и со всеми карточками товаров.

Вторая это сама карточка товара.

Во вкладку "Каталог" будет добавлено 7 разновидностей строений, такие как: Дома. Бани, Бани-Бочки и т.д.

У каждой разновидности будет немного отличаться комплектация.

Плюс эти страницы так-же нужно будет сделать в мобильной версии.

Жду сроков, и стоимость.