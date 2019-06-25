Необходимо внести следующие правки: 1). Сейчас таймеры работают не корректно, отсчет времени происходит неравномерно и нестабильно. Каждый раз проблема проявляется по разному 2). Игра Джекпот. Сейчас, когда игроки сделали ставки и запустился таймер обратного ...
Сформировать 6 XML документов
Для загрузки в автоматизированную систему расчетов необходимо сформировать 6 типовых XML документов. Техническая документация будет предоставлена исполнителю.
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