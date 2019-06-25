Сформировать 6 XML документов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок280 просмотров

Для загрузки в автоматизированную систему расчетов необходимо сформировать 6 типовых XML документов. Техническая документация будет предоставлена исполнителю.

6 лет назад
nds66
Денис 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров