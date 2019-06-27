Доработки JS. Сайта на Laravel

Необходимо внести следующие правки:

1). Сейчас таймеры работают не корректно, отсчет времени происходит неравномерно и нестабильно. Каждый раз проблема проявляется по разному

2). Игра Джекпот. Сейчас, когда игроки сделали ставки и запустился таймер обратного отсчета времени, но ролл (рулетка) еще не запустила функцию прокрутки, если в это время переключить комнаты. Блок с участниками игры зависает, и не меняется состояние игры. Помогает только перезагрузка страницы.

3). Исправить скорость прокрутки игроков в игре Джекпот,. Сейчас на десктопе и в мобильной версии по разному крутится ролл (то есть в мобильной версии ролл останавливается на другом игроке (отличном от десктопной версии), хотя победитель объявляется одинаковый с декстопной версией)

Сайт азартной тематики. Ссылку на сайт и видео работы предоставлю в личку (ЛС)