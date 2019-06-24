Интеграция сайта и трекера по постбеку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно интегрировать сайт с трекинговой системой по постбеку.   

А так же првоести интеграцию трекера с СРА сетями.  

2 интеграции с сайтом, 6 интеграций с СРА сетями.  

Инструкцию прилагаю.  

У кого есть опыт в интеграциях и для кого это не составит  труда – пишите.

6 лет назад
korolev657
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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