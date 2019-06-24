Интеграция сайта и трекера по постбеку

Нужно интегрировать сайт с трекинговой системой по постбеку.

А так же првоести интеграцию трекера с СРА сетями.

2 интеграции с сайтом, 6 интеграций с СРА сетями.

Инструкцию прилагаю.

У кого есть опыт в интеграциях и для кого это не составит труда – пишите.