Скопировать функционал калькулятора и настроить парсер

Всем привет!

Мне нужно написать калькулятор по расчету стоимости доставки и розтаможки автомобилей с функцией автоматического парсинга информации с сайтов аукционов для полей если вставить сылку с другого сайта (ссылка на калькулятор функционал которого нужно повторить - прикрепил картинкой)

Копия html страницы с оформлением калькулятора (переделанным логотипом и контактами) уже есть.

От вас стоимость и сроки на написание аналогичного калькулятора.