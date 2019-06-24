Скопировать функционал калькулятора и настроить парсер

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Всем привет! 

Мне нужно написать калькулятор по расчету стоимости доставки и розтаможки автомобилей с функцией автоматического парсинга информации с сайтов аукционов для полей если вставить сылку с другого сайта (ссылка на калькулятор функционал которого нужно повторить - прикрепил картинкой) 

Копия html страницы с оформлением калькулятора (переделанным логотипом и контактами) уже есть. 

От вас стоимость и сроки на написание аналогичного калькулятора. 

HTML
6 лет назад
Zhenia_Boin
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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