На сайте подключена оплата картой через Сбербанк, необходимо добавить оплату в рассрочку через тот же банк. Сайт на MODX. Материалы и документация для подключения Сайт - https://www.bricscad-russia.ru Пишите цену и сроки
Доработка темы (bootstrap)
Добрый день!
Есть тема сайта (прилагаю), нужно сделать доработки:
1. На мобильном не работает прокрутка к сообщениям, когда я выбираю один из диалогов.
2. При просмотре диалога он не помечается как прочтенный (жизный шрифт не меняется на обычный).
3. После ввода сообщения внизу диалога (вводится емейл) сайт выдает сообщение с просьбой ввести имя, после ввода имени отправлял имя и емейл через post формы.
С уважением,
вадим
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