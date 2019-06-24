Доработка темы (bootstrap)

Добрый день!

Есть тема сайта (прилагаю), нужно сделать доработки:

1. На мобильном не работает прокрутка к сообщениям, когда я выбираю один из диалогов.

2. При просмотре диалога он не помечается как прочтенный (жизный шрифт не меняется на обычный).

3. После ввода сообщения внизу диалога (вводится емейл) сайт выдает сообщение с просьбой ввести имя, после ввода имени отправлял имя и емейл через post формы.

С уважением,

вадим