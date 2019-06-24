Добрый день, необходимо ускорить работу сайта dreamapp.ru. Сайт на движке opencart

Необходимо

1) Устраните ресурсы, блокирующие отображение

2) Удалите неиспользуемый код CSS

3) Задать правила кеширования

Необходимо чтобы на выходе сайт находился в "Зеленой зоне" согласно сервиса developers.google.com. Естественно после правок на мобильном устройстве различных форматов и на ПК сайт должен отображаться адекватно. Все элементы должны быть читаемые и не сливаться в кучу. Также не должно быть налегания или частичного налегания одного элемента на другой. Все функциональные кнопки и формы должны работать и выполнять свою прямую функцию. Спасибо.