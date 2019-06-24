Доброго времени суток. Требуется технический аудит сайта https://geotermal54.ru/stati Настройка кодировки utf-8 исправление ошибок CSS
Необходимо ускорить работу сайта
Добрый день, необходимо ускорить работу сайта dreamapp.ru. Сайт на движке opencart
Необходимо
1) Устраните ресурсы, блокирующие отображение
2) Удалите неиспользуемый код CSS
3) Задать правила кеширования
Необходимо чтобы на выходе сайт находился в "Зеленой зоне" согласно сервиса developers.google.com. Естественно после правок на мобильном устройстве различных форматов и на ПК сайт должен отображаться адекватно. Все элементы должны быть читаемые и не сливаться в кучу. Также не должно быть налегания или частичного налегания одного элемента на другой. Все функциональные кнопки и формы должны работать и выполнять свою прямую функцию. Спасибо.
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