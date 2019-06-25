OcStore 2.3, тема не дефолтная Убирается корзина с сайта со всеми следами. Убирается личный кабинет. Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.Сейчас закладки для товаров ...
Нужно написать скрипт ответа на сообщение
Нужен скрипт ответа на сообщение по smtp. Не просто отправка письма. А именно ответ на конкретное письмо
с учетом всех заголовков и прочего.
На php
Заявки фрилансеров
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