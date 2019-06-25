Нужно написать скрипт ответа на сообщение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки234 просмотра

Нужен скрипт ответа на сообщение по smtp. Не просто отправка письма. А именно ответ на конкретное письмо

с учетом всех заголовков и прочего.

На php

PHPSMTP
6 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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