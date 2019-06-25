Доработать сайт на опенкарте (ТЗ в описании)

1)Настроить поиск по товарам , при поиске товара по названию выводилось страница с этим же товаром и похожими

2)Настроить ссылки (+) (-) при увеличение или уменьшение товара во вкладке корзина страница не перезагружалась

3)Подключить пупп апп входа и регистрации

4)Пупп апп “Корзина” не закрывается при нажатие кнопку крестика

5)Вся текстовая часть сайта должна быть редактируемая через админ панель

6)При загрузке изображение на сайт он должен на все 3 языка одновременно загружаться (сейчас что бы загрузить изображение,нужно для каждого языка отдельно загружать)

7)Сайт нужно загрузить на домен и хост mobitek.az

8)Подключить онлайн оплату