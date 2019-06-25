OcStore 2.3, тема не дефолтная Убирается корзина с сайта со всеми следами. Убирается личный кабинет. Проверить адаптивность после внесенных изменений на карточке товара, категориях, на служебных страницах, на главной странице.Сейчас закладки для товаров ...
Доработать сайт на опенкарте (ТЗ в описании)
1)Настроить поиск по товарам , при поиске товара по названию выводилось страница с этим же товаром и похожими
2)Настроить ссылки (+) (-) при увеличение или уменьшение товара во вкладке корзина страница не перезагружалась
3)Подключить пупп апп входа и регистрации
4)Пупп апп “Корзина” не закрывается при нажатие кнопку крестика
5)Вся текстовая часть сайта должна быть редактируемая через админ панель
6)При загрузке изображение на сайт он должен на все 3 языка одновременно загружаться (сейчас что бы загрузить изображение,нужно для каждого языка отдельно загружать)
7)Сайт нужно загрузить на домен и хост mobitek.az
8)Подключить онлайн оплату
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