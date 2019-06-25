Настройка выгрузки Яндекс недвижимости в битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки239 просмотров

Есть готовый шаблон на битрикс http://bastion-realty.ru

нужно настроить выгрузку каталога с яндекс недвижимости

нужно хорошо разбираться в настройках битрикс

6 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров