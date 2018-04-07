Защитить форму обратной связи и книгу отзывов от спама

Веб-программированиеЗавершен3 заявки133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!Есть сайт(http://orlovka-rest.com/), сделан в виде отдельных HTML-страниц. Сайт рабочий,имеющиеся форма обратной связи (страница "Контакты") и книга отзывов

(страница "Отзывы") тоже рабочие. Но в последнее время стал проходить

спам (особенно на книгу отзывов, смотри скриншот в приложении), обходя защиту,

которая сейчас стоит.  Нужно как-то

решить эту проблему. Чтобы данный спам больше не проходил.

6 лет назад
svensen
Андрей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
aragot
Денис 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$30
1 день
Всё сделано грамотно, профессионально и быстро. Большое спасибо! Рекомендую данного фрилансера!
Все отлично. Все время работы на связи, своевременная оплата.