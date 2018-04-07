Вывести какой сейчас день рабочий или выходной (праздник). Время разбить на интервалы: Рабочий день: -Начало -До обеда -После обеда -Конец раб дня По 2,25 часа каждый интервал Время берем с 8 до 17-00 Для Не рабочего времени пишем - вечер, ночь, утро Скрипт должен ...
Защитить форму обратной связи и книгу отзывов от спама
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!Есть сайт(http://orlovka-rest.com/), сделан в виде отдельных HTML-страниц. Сайт рабочий,имеющиеся форма обратной связи (страница "Контакты") и книга отзывов
(страница "Отзывы") тоже рабочие. Но в последнее время стал проходить
спам (особенно на книгу отзывов, смотри скриншот в приложении), обходя защиту,
которая сейчас стоит. Нужно как-то
решить эту проблему. Чтобы данный спам больше не проходил.
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