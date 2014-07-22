Доработать несложный скрипт

Есть 3 связанных выпадающих списка по выборе автомобиля из БД, осталось реализовать вывод информации для выбранного авто.

Например: Выбрали Honda Accord RS (2010) и после чего должна выводится из БД mysql информация о доступных товарах для данного авто. К примеру моторное масло, трансмиссионное масло, тормозная жидкость.

Все очень просто!