Доработать несложный скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок131 просмотр

Есть 3 связанных выпадающих списка по выборе автомобиля из БД, осталось реализовать вывод информации для выбранного авто.

Например: Выбрали Honda Accord RS (2010) и после чего должна выводится из БД mysql информация о доступных товарах для данного авто. К примеру моторное масло, трансмиссионное масло, тормозная жидкость.

Все очень просто!

MySQL
11 лет назад
amard
33 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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