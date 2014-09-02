Создание Интернет-магазина на Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок178 просмотров

Необходимо создать сайт на Opencart.

Дизайн-макеты:

http://sites78.ru/secretguns/

http://sites78.ru/secretguns-v2/

http://sites78.ru/secretguns-v3/

http://sites78.ru/secretguns-v4/

http://sites78.ru/secretguns-v5/

http://sites78.ru/secretguns-v6/

http://sites78.ru/secretguns-v7/

http://sites78.ru/secretguns-v8/

Opencart
11 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$100
9 дней
Сделал качественно и быстро. Рекомендую.
Отличный заказчик! Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад