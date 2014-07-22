Создать сайт на yii или drupal

Главная https://farm4.staticflickr.com/3847/14519918070_01f3080a85_o.jpg

Каталог https://farm3.staticflickr.com/2895/14683592916_3a4b72cfe5_o.jpg

Объект каталога https://farm3.staticflickr.com/2925/14703416281_264b0f020e_o.jpg

Суть - это каталог объектов недвижимости, добавляемых через админку.

На сайте есть фильтр и возможность автоматического показа полезных объектов рядом на карте: Школ, кафе и др.

Дизайн и верстка с меня. От вас требуется создание функционала.

Более подробное тз отправлю тому, у кого есть опыт, отзывы и желание взяться за этот проект.