Необходим программист для создании сайтов в основном на joomla, wp, но так же и на других популярных Cms. Зарплата в месяц от 30.000 рублей, в зависимости от проектов. Самое основное это ответственно! ...
Скрипт финансового учета
Необходимо написать веб приложение учета финансов. Техническое задание в прикрепленном файле.
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