Скрипт финансового учета

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок193 просмотра

Необходимо написать веб приложение учета финансов. Техническое задание в прикрепленном файле.

Цена/Сроки/Вопросы в PM

11 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Lafress
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$400
6 дней
Хорошая работа!
Замечательный заказчик! Понимает задачу и отлично её оплачивает.

Заявки фрилансеров

Lafress
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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