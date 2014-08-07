Необходимо переработать корзину интернет-магазина. Необходимо интегрировать корзину интернет-магазина с сервисом Multiship, чтобы заказы попадали и в CMS, и к Multiship-у по стандарту второго. Необходимые настройки для всех заказов (вкл/выкл): - страхование грузов ...
Нужен скрипт для смены картинок в блоке
принцип такой: надо сделать двухуровневое меню, пункты которого меняют картинку в блоке, далее сделать возможность запостить эту картинку в фейсбук и/или в твиттер
Выбранный исполнитель
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