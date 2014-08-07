Нужен скрипт для смены картинок в блоке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки166 просмотров

принцип такой: надо сделать двухуровневое меню, пункты которого меняют картинку в блоке, далее сделать возможность запостить эту картинку в фейсбук и/или в твиттер

11 лет назад
ko1obok
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$15
1 день
отличный исполнитель, быстро и чётко сделано, моментально отвечает в скайп
Был рад помочь в решении интересной задачи. Все отлично! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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Haiter
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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