Интеграция магазина с сервисом Multiship

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Необходимо переработать корзину интернет-магазина.

Необходимо интегрировать корзину интернет-магазина с сервисом Multiship, чтобы заказы попадали и в CMS, и к Multiship-у по стандарту второго.

Необходимые настройки для всех заказов (вкл/выкл):

- страхование грузов

- отгрузка через единый склад

То есть при включении, все заказы идут с пометкой о необходимости страхование и отгрузкой через единый склад, если выкл, то, соответственно, нет.

Новая корзина будет иметь поля, как оформление заказа в yamibox.ru/ (кроме пункта 3 – способа оплаты), то есть:

1.Данные покупателя (фамилия, имя, телефон, e-mail, город)

2.Способ доставки (2 варианты – выпадающий список или на карте), работает после ввода города.

3.Комментарий к заказу

Также нужен альтернативный вариант "купить в 1 клик", когда от клиента нужно только имя и телефон, а магазин получает кроме имени и телефона еще и ID товара из корзины (в этом случае, заказ уходит только в магазин, без Multiship-а).

ТЗ, рекомендуемое сервисом Multiship:

https://docs.google.com/a/multiship.ru/document/d/1wLx_YPXDD25dGmzKqic32jO3H69E8qYzGg9BARpzNuI/edit

Обсуждаемо и может быть изменено при обосновании.

CMS – самописаня, PHP. Стоимость работ - договорная.

PHP
11 лет назад
maxburov
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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