Необходимо разработать модуль оплаты payeer.com для CMS http://www.smartjobboard.com/ Подробнее при личном общении
Интеграция магазина с сервисом Multiship
Необходимо переработать корзину интернет-магазина.
Необходимо интегрировать корзину интернет-магазина с сервисом Multiship, чтобы заказы попадали и в CMS, и к Multiship-у по стандарту второго.
Необходимые настройки для всех заказов (вкл/выкл):
- страхование грузов
- отгрузка через единый склад
То есть при включении, все заказы идут с пометкой о необходимости страхование и отгрузкой через единый склад, если выкл, то, соответственно, нет.
Новая корзина будет иметь поля, как оформление заказа в yamibox.ru/ (кроме пункта 3 – способа оплаты), то есть:
1.Данные покупателя (фамилия, имя, телефон, e-mail, город)
2.Способ доставки (2 варианты – выпадающий список или на карте), работает после ввода города.
3.Комментарий к заказу
Также нужен альтернативный вариант "купить в 1 клик", когда от клиента нужно только имя и телефон, а магазин получает кроме имени и телефона еще и ID товара из корзины (в этом случае, заказ уходит только в магазин, без Multiship-а).
ТЗ, рекомендуемое сервисом Multiship:
https://docs.google.com/a/multiship.ru/document/d/1wLx_YPXDD25dGmzKqic32jO3H69E8qYzGg9BARpzNuI/edit
Обсуждаемо и может быть изменено при обосновании.
CMS – самописаня, PHP. Стоимость работ - договорная.
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