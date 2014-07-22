Требуется программист на разработку нового проекта, похожие проекты: zoon.ru, flamp.ru, around.ru Дизайн предоставим. Портал представляет собой агрегатор организаций интегрированный с сервисом 2ГИС (http://api.2gis.ru/) Технологии: На выбор: Yii2/Wordpress/Kohana/Сodeigniter и т.п. ...
Исправить две JS ошибки в Wordpress теме
Добрый день,
1). В админке стоит page builder плагин для редактирования контента страниц. В секции rich text перестала работать кнопка сохранить (это если зайти в редактирование (edit)). Эта проблема появилась после обновления wordpress
2). На главной странице для меню используется jquery parallax. Одна ссылка работает не правильно, когда на нее нажимаешь, то становится активной другая ссылка. Страница как бы прокручивается правильно, но активная ссылка отображается не правильно. Это видно через firebug, класс active появляется не у того
Для нормального js программиста работы минут на 20-30. Не нужно предлагать нереальные сроки и цену.
Оплата только через ЯД!!!
Спасибо.
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