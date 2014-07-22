Исправить две JS ошибки в Wordpress теме

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Добрый день,

1). В админке стоит page builder плагин для редактирования контента страниц. В секции rich text перестала работать кнопка сохранить (это если зайти в редактирование (edit)). Эта проблема появилась после обновления wordpress

2). На главной странице для меню используется jquery parallax. Одна ссылка работает не правильно, когда на нее нажимаешь, то становится активной другая ссылка. Страница как бы прокручивается правильно, но активная ссылка отображается не правильно. Это видно через firebug, класс active появляется не у того

  • .

    • Для нормального js программиста работы минут на 20-30. Не нужно предлагать нереальные сроки и цену.

    Оплата только через ЯД!!!

    Спасибо.

    JavaScriptjQueryWordPress
    11 лет назад
    Sefter
    Сергей 
    38 лет
    16 лет в сервисе
    Был
    4 года назад

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