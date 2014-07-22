Модули Drupal:форма отзывов, заказа, твиттер-лента

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Закрытнет заявок67 просмотров

Проекту wordado.ru в разделах "Заказать" и "Доверие" необходимы новые модули (формы заказа, отзывов и подобие твиттер ленты).

Существующие не в полной мере удовлетворяют запросам (к твиттер-ленте не относится, ее еще нет на сайте). Чего им не хватает указано ниже. Это может быть доработка существующих модулей или использование новых – главное результат и качественное исполнение!

Чего не хватает и что сделать (имеющийся функционал существующих форм должен быть сохранен).

Форма заказать:

- форма должна быть как отдельное окно, в котором происходят обновления при прохождении этапов оформления заказа (без обновления/перезагрузки страницы "заказать")

- простое добавление (администрирование) позиций услуг с выставлением цены

- после нажатия кнопки "оплатить" происходит сразу переход на страницу платежного агрегатора

- при выборе типа контента и его количества клиент должен видеть свой выбор, в том числе и на последующей странице (возможно отображение по верхней или нижней части окна; дизайн доработаю с дизайнером); пример вышлю.

- в разделе "копирайтинг будут кнопки "заказать" возле услуг с фиксированной ценой; при нажатии одной из таких кнопок необходим переход (с передачей суммы) на страницу уточнения данных (скрин дизайна, как выглядят кнопки пришлю выбранному исполнителю).

- отправка данных о заказе происходит только после успешной оплаты (сейчас еще до нажатия кнопки оплатить).

Форма отзывов

- компактный вид и динамичное исполнение

- форма должна отображать последние 3-5 отзывов (чтобы не вытягивать страницу вниз по вертикали)

- следующие отзывы "спрятаны" под кнопкой "еще отзывы" и подгружаются по 3-5 после ее нажатия, заменяя собой первые 3-5 (повторяясь о компактности, новые отзывы не должны растягивать форму).

- добавить информацию о дате оставления отзыва

Форма с линками (аналог твиттер ленты с возможность администрирования)

- здесь будут выводится линки с текстовой подводкой

- по исполнению аналог твиттер денты

- отображаются последних 3-5 твиттов, подгрузка новых по аналогичному принципу что и у формы отзывов

- твиттер-лента и формы отзывов должны максимально быть походи друг на друга).

От Вас цена, сроки.

11 лет назад
website_user
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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