Требуется программист для cms PrestaShop

Нужен человек на постоянные дороботки и "допилки".

Требование:

-Работа с cms PrestaShop

-Ответственность

-Доступность с 9-21

-Желательно не один год работы с данной платформой (требуется портфолио)

-Умение пользоваться Гугл.Докс (Google.Docs). Все задачи будут ставиться через онлайн документы (таблица exel).

Пряники:

-Проект достался мне в готовом виде, но явно требует допилки и расширения функционала. По этому на первый месяца-два работы хватит. В дальнейшем поддержание.

-Сумму озвучьте за час работы, будем обсуждать. Демпинговать не собираюсь, но и завышенных цен рассматривать не буду.

-Расчет через систему денежных переводов; Яндекс.Деньги; перевод на карту СберБанка.