Необходимо создать скрипт который будет выводить рейтинг сайтов из серпа поисковых систем Яндекс и Гугл по четырем определенным запросам (в общении расскажу). Поисковые системы: • http://www.yandex.ua/ - Яндекс Украина, домен ua, ...
Создание сайта. PHP фреймворк Kohana
Требуется специалист для создания сайта на PHP фреймворке Kohana.
Коротко о проекте:
Проект сделан на PHP фреймворке Kohana
Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.
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