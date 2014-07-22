Доработка чата для сайта на Node.js

Часть ТЗ:

1. Необходимо перевести чат с express framework на mvc framework (sails или другой..)

2. Сохранить функциональность, но переработать структуру данных в том числе mongodb

3. Выгрузка настроек групп

4. Перевод чата на https!

5. Уведомления по всему сайту о новом сообщении в чате

Нужен человек знающий Node.js на удаленную работу по доработке и наворачиванию функционала чата.

Полное ТЗ отправлю в личку заинтересовавшимся..