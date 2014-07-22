Необходимо создать скрипт который будет выводить рейтинг сайтов из серпа поисковых систем Яндекс и Гугл по четырем определенным запросам (в общении расскажу). Поисковые системы: • http://www.yandex.ua/ - Яндекс Украина, домен ua, ...
Доработка чата для сайта на Node.js
Часть ТЗ:
1. Необходимо перевести чат с express framework на mvc framework (sails или другой..)
2. Сохранить функциональность, но переработать структуру данных в том числе mongodb
3. Выгрузка настроек групп
4. Перевод чата на https!
5. Уведомления по всему сайту о новом сообщении в чате
Нужен человек знающий Node.js на удаленную работу по доработке и наворачиванию функционала чата.
Полное ТЗ отправлю в личку заинтересовавшимся..
Заявки фрилансеров
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