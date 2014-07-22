Поправить карусель

Всем добрый вечер.

В общем такая проблема, взял скрипт JS карусели фришный, переверстал ее.

1 карусель на страницу показывается нормально, а если поставить 2 карусели то не показывает нормально, вторая едет. По отдельности на отдельных страницах работает, вместе - никак.

Пробовал менять стили, делать копии скриптов с изменением переменных, но где-то чего то не дописываю, ибо не понимаю. А мне на странице надо будет их сделать 8 чтобы работало и в каждой разные фото. PHP я знаю плохо, JS - вообще никак. В общем требуется сделать 2-3 рабочих карусели на одной странице с моими скриптами, скрипты маленькие по размеру. И кто знаком с Javascript, уверен большого труда не составит.