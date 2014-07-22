Поправить карусель

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Всем добрый вечер.

В общем такая проблема, взял скрипт JS карусели фришный, переверстал ее.

1 карусель на страницу показывается нормально, а если поставить 2 карусели то не показывает нормально, вторая едет. По отдельности на отдельных страницах работает, вместе - никак.

Пробовал менять стили, делать копии скриптов с изменением переменных, но где-то чего то не дописываю, ибо не понимаю. А мне на странице надо будет их сделать 8 чтобы работало и в каждой разные фото. PHP я знаю плохо, JS - вообще никак. В общем требуется сделать 2-3 рабочих карусели на одной странице с моими скриптами, скрипты маленькие по размеру. И кто знаком с Javascript, уверен большого труда не составит.

JavaScriptPHP
11 лет назад
skulptor
44 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доделать сайт на MODX

    Добрый день! Необходимо доделать сайт, а именно: - поменять настройки и критерии карточки товара - добавить фильтр товара - немного переверстать - подробности в прикрепленном файле ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Проект Bitrix

    Добрый день, есть несколько проектов на Bitrix, нужны доработки по ТЗ работаем в трелло, сразу прошу обратить внимание, работа по договору или без, без ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно реализовать парсер

    Надо написать многопоточный парсер сайта kinopoisk.ru через прокси (чтобы не банило). Сохранять название фильма, урл в файлик ID фильмов от 1 до 509 000 пример при ID=298: www.kinopoisk.ru/film/298/ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правки опенкарт

    Здравствуйте Нужно реализовать галлерею изображения для опенкарт 1.5.5 В галлереи должна под возможность создавать категории и подкатегории Нужен модуль карусель изображений галереи с выводом случайных изображений

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется программист для cms PrestaShop

    Нужен человек на постоянные дороботки и "допилки". Требование: -Работа с cms PrestaShop -Ответственность -Доступность с 9-21 -Желательно не один год работы с данной платформой (требуется портфолио) -Умение ...

    PrestaShop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модули Drupal:форма отзывов, заказа, твиттер-лента

    Проекту wordado.ru в разделах "Заказать" и "Доверие" необходимы новые модули (формы заказа, отзывов и подобие твиттер ленты). Существующие не в полной мере удовлетворяют запросам (к твиттер-ленте не относится, ее еще нет ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад