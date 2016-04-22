megaman_2005

Есть магазин на доработанном opencart 1.5, верстка с использованием bootstrap. Сейчас делается более "свежий" дизайн. Существенно ничего не меняется, кроме стилей/шрифтов и т.п. - большая часть блоков остается на своих местах. Прототип макета делается в Axure. Количество типов страниц ...