megaman_2005

Требуется seo-специалист для продвижения работающего интернет-магазина. магазин на рынке >5 лет. регион: Украина [b]набор задач -[/b] типовой для интернет-магазина. более подробно - в личной переписке [b]требования к специалисту с нашей стороны:[/b] опыт ведения проектов с объемной семантикой умение составлять план работ и следовать ...
- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
необходимо внедрить пару фич по фронту (ajax) движок: опенкарт, 1.5.4., прилично доработанный. точное ТЗ скину кандидату. просьба указывать ваш рейт за час работы, плюс минус.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется освежить и подчистить текущий дизайн, сохранив в целом фирменный стиль и цвета. Основная работа сведется к расстановке элементов интерфейса, текстов, плашек, заливок и т.п. для десктопной и мобильных версий. Я покажу 5-10 дизайнов, которые нравятся, укажу ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
нужен php-скрипт, парсер цен конкурентов hotline.ua на входе: список URL (карточки товаров), в виде mysql таблицы на выходе: список продавцов и цен для каждого url результаты парсинга складываются в mysql таблицу в виде: дата, время, товар, цена, продавец. нужна ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать набор баннеров для Adwords dynamic remarketing (динамический товарный ремаркетинг) Просьба писать, только в случае если у вас есть реальный опыт в данном вопросе.Баннеры5 заявокЗакрыт6 лет назад
Регион - Украина, поэтому приоритет - Google Adwords, Yandex только РСЯ. [b]Задачи: [/b] ведения кампаний на поиске, ретаргетинг. поэтапное расширение кампаний, тестирование новых каналов трафика/аудиторий (кмс, criteo/fb/ok.ru и т. п.) анализ конкурентов отслеживание стоимости конверсий, CPO. По оплате - привязка к ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
нужно спарсить список объявлений (заголовок, урл, цена) для определенных категорий на olx.ua и avito.ruИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть магазин на доработанном opencart 1.5, верстка с использованием bootstrap. Сейчас делается более "свежий" дизайн. Существенно ничего не меняется, кроме стилей/шрифтов и т.п. - большая часть блоков остается на своих местах. Прототип макета делается в Axure. Количество типов страниц ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт6 лет назад
Для нескольких проектов на базе opencart 2.1 нужно программист, хорошо знающий движок. Задачи - мелкие доработки по движку, исправление багов. Конкретное ТЗ сброшу кандидатам.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Настроить нормально блок оформления заказа(sms+email+1 клик+корзина): 1. Вырезать везде «просмотр корзины» – нужен только чекаут 2. Настроить покупку в 1 клик – используется ocdev smart checkout: - не хочет работать без поля email в форме. - не обнуляет корзину ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен грамотный программист, имеющий опыт работы с OpenCart для оперативной доработки нескольких проектов согласно ТЗ. С моей стороны – чёткие детальные ТЗ и своевременная оплата. С вашей стороны: - выполнение задач в заранее оговоренные сроки - красивый и грамотный ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт8 лет назад