megaman_2005

Юрий Орлянский megaman_2005

 
43 годаУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
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  • SEO продвижение магазина

    Требуется seo-специалист для продвижения работающего интернет-магазина. магазин на рынке &gt;5 лет. регион: Украина [b]набор задач -[/b] типовой для интернет-магазина.  более подробно - в личной переписке [b]требования к специалисту с нашей стороны:[/b]  опыт ведения проектов с объемной семантикой  умение составлять план работ и следовать ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редизайн сайта интернет-магазина

    Требуется освежить и подчистить текущий дизайн, сохранив в целом фирменный стиль и цвета. Основная работа сведется к расстановке элементов интерфейса, текстов, плашек, заливок и т.п. для десктопной и мобильных версий. Я покажу 5-10 дизайнов, которые нравятся, укажу ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаPhotoshop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Парсер hotline.ua (парсинг по списку URL)

    нужен php-скрипт, парсер цен конкурентов hotline.ua на входе: список URL (карточки товаров), в виде mysql таблицы на выходе: список продавцов и цен для каждого url результаты парсинга складываются в mysql таблицу в виде: дата, время, товар, цена, продавец. нужна ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настройка и ведение контекста (Украина) - 2 магазина

    Регион - Украина, поэтому приоритет  - Google Adwords, Yandex только РСЯ. [b]Задачи: [/b] ведения кампаний на поиске, ретаргетинг. поэтапное расширение кампаний, тестирование новых каналов трафика/аудиторий (кмс, criteo/fb/ok.ru и т. п.) анализ конкурентов отслеживание стоимости конверсий,  CPO. По оплате - привязка к ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Переверстать сайт интернет-магазина (opencart, bootstrap)

    Есть магазин на доработанном opencart 1.5, верстка с использованием bootstrap. Сейчас делается более "свежий"  дизайн. Существенно ничего не меняется, кроме стилей/шрифтов и т.п. - большая часть блоков остается на своих местах. Прототип макета делается в Axure. Количество типов страниц ...

    OpenCartBootstrap
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать проект на опенкарт 2.1

    Настроить нормально блок оформления заказа(sms+email+1 клик+корзина):  1. Вырезать везде «просмотр корзины» – нужен только чекаут  2. Настроить покупку в 1 клик – используется ocdev smart checkout:  - не хочет работать без поля email в форме.  - не обнуляет корзину ...

    HTMLAjax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка магазинов на OpenCart

    Нужен грамотный программист, имеющий опыт работы с OpenCart для оперативной доработки нескольких проектов согласно ТЗ.  С моей стороны – чёткие детальные ТЗ и своевременная оплата.  С вашей стороны:  - выполнение задач в заранее оговоренные сроки  - красивый и грамотный ...

    OpenCart
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
pehochka
Ирина 
40 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Настройка и ведение контекста (Украина) - 2 магазина
Рекомендую сотрудничество с Юрием. Понятная, конкретная и четкая постановка задачи. Мгновенная оплата. Приятная работа с заказчиком.
Ирина всё настроила на отлично, учла кучу нюансов, связанных с особенностями товарных групп. Рекомендую.
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Killme777
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
$450
10 баллов
6 лет назад
Редизайн сайта интернет-магазина
Приятный человек и компетентный заказчик. Работали по предоплате.
Александр всё нарисовал как надо и даже больше. Сотрудничеством доволен.
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cliker
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Парсер hotline.ua (парсинг по списку URL)
Приятно работать с Юрием. Четкое ТЗ, оплата в срок.
все сделано быстро и четко. рекомендую
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