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Евгений
cilvay
cilvay
30 лет
Россия
/
Яя
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
php, js
PHP
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Дмитрий
andrush
38 лет
Украина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
445 отзывов
$10
10 баллов
9 лет назад
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Евгений отлично справился с задачей! Рекомендую!
Неплохой заказчик, все прошло хорошо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Отзывы заказчиков
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