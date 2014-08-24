cilvay

Евгений cilvay

 
30 летРоссия/Яя
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
php, js
PHP
Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
9 лет назад
JQuery скрипт погоды
Евгений отлично справился с задачей! Рекомендую!
Неплохой заказчик, все прошло хорошо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв