Разработка сайтов под ключ. MODx, Evolution CMS (3.х на компонентах Laravel), Laravel, Битрикс

aka webber

Опыт работы - более 9 лет. Быстро, качественно, с гарантией.

Основная сфера - разработка сайтов на Evolution CMS (версия 3, на компонентах самого актуального фреймворка Laravel).

Интеграция верстки:

- визитка - от 1 дня, от 80$

- корпортивный сайт - от 2-3 дней, от 150$

- магазин - от 3-5 дней, от 250$

Использование только проверенных и актуальных наработок. Собственные модули любой сложности. Парсинг, модули импорта-экспорта, фильтрация.

Уникальные и востребованные разработки дополнений для MODx - многоязычность EvoBabel, умная автоматическая фильтрация eFilter, поиск с учетом морфологии evoSearch и другие широко используемые решения.

Из последнего:

каталог с отзывами (более миллиона товаров) - https://otziv-otziv.ru/

каталог с отзывами (более миллиона товаров) - https://gdeotziv.ru/

портал коммерческой недвижимости - http://megapolis-real.by/

интернет-магазин мебели - https://mebelbos.ru/

интернет-магазин мягкой и корпусной мебели - https://termebel.by/

корпоративный сайт сети СТО - https://sto-avtocity.by/

корпоративный сайт компании safedriving.by

корпоративный сайт вебсайты.бел

портал коммерческой недвижимости - http://megapolis-real.by/

корпоративный сайт строительной компании - http://dekoder.com.ua/

корпортивный сайт продавца удобрений - http://www.unifer.de/

сайт корпоративного бюро АПМЧ - http://apmch.ru/

платные сигналы бинарных опционов - http://frontstocks.com.ru/

платные прогнозы на спорт - http://24win.ru/

и еще более 150 работ :) Больше работ - http://sitex.by/portfolio2.html

Обращайтесь и получайте современный, профессионально разработанный сайт в кратчайшие сроки и по самым оптимальным ценам.

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