aka webber
Опыт работы - более 9 лет. Быстро, качественно, с гарантией.
Основная сфера - разработка сайтов на Evolution CMS (версия 3, на компонентах самого актуального фреймворка Laravel).
Интеграция верстки:
- визитка - от 1 дня, от 80$
- корпортивный сайт - от 2-3 дней, от 150$
- магазин - от 3-5 дней, от 250$
Использование только проверенных и актуальных наработок. Собственные модули любой сложности. Парсинг, модули импорта-экспорта, фильтрация.
Уникальные и востребованные разработки дополнений для MODx - многоязычность EvoBabel, умная автоматическая фильтрация eFilter, поиск с учетом морфологии evoSearch и другие широко используемые решения.
Из последнего:
каталог с отзывами (более миллиона товаров) - https://otziv-otziv.ru/
каталог с отзывами (более миллиона товаров) - https://gdeotziv.ru/
портал коммерческой недвижимости - http://megapolis-real.by/
интернет-магазин мебели - https://mebelbos.ru/
интернет-магазин мягкой и корпусной мебели - https://termebel.by/
корпоративный сайт сети СТО - https://sto-avtocity.by/
корпоративный сайт компании safedriving.by
корпоративный сайт вебсайты.бел
портал коммерческой недвижимости - http://megapolis-real.by/
корпоративный сайт строительной компании - http://dekoder.com.ua/
корпортивный сайт продавца удобрений - http://www.unifer.de/
сайт корпоративного бюро АПМЧ - http://apmch.ru/
платные сигналы бинарных опционов - http://frontstocks.com.ru/
платные прогнозы на спорт - http://24win.ru/
и еще более 150 работ :) Больше работ - http://sitex.by/portfolio2.html
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