Веб-программирование любой сложности

Занимаюсь веб-программированием любой сложности. Являюсь специалистом в области CMS Joomla и PHP-фреймворков Kohana и CodeIgniter.

Профессиональные навыки:

- Углубленные знания PHP4-5, MySQL

- Хорошие знания HTML/DHTML, JavaScript, css

- Опыт разработки на Perl, C++, Delphi

- Знание принципов ООП и MVC и умение применять их на практике

- Хорошие знания Smarty

- Знание PHP-фреймворков (Kohana, CodeIgniter, Zend Framework, Symfony) и JavaScript-фреймворков (JQuery, MooTools)

- Опыт работы с различными CMS и CMF решениями

- Опыт работы с высоконагруженными проектами

- Способность быстро разбираться в чужом коде

- Умение работать в команде, опыт работы с CVS, SVN

- Уверенные знания Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Macromedia Flash

- Опыт работы с UNIX-подобными системами (Linux, Mac OS)

Личные навыки:

- Ответственность, пунктуальность

- Умение планировать работу и организовывать рабочее время

- Желание учиться и делиться собственным опытом