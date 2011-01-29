Занимаюсь веб-программированием любой сложности. Являюсь специалистом в области CMS Joomla и PHP-фреймворков Kohana и CodeIgniter.
Профессиональные навыки:
- Углубленные знания PHP4-5, MySQL
- Хорошие знания HTML/DHTML, JavaScript, css
- Опыт разработки на Perl, C++, Delphi
- Знание принципов ООП и MVC и умение применять их на практике
- Хорошие знания Smarty
- Знание PHP-фреймворков (Kohana, CodeIgniter, Zend Framework, Symfony) и JavaScript-фреймворков (JQuery, MooTools)
- Опыт работы с различными CMS и CMF решениями
- Опыт работы с высоконагруженными проектами
- Способность быстро разбираться в чужом коде
- Умение работать в команде, опыт работы с CVS, SVN
- Уверенные знания Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Macromedia Flash
- Опыт работы с UNIX-подобными системами (Linux, Mac OS)
Личные навыки:
- Ответственность, пунктуальность
- Умение планировать работу и организовывать рабочее время
- Желание учиться и делиться собственным опытом
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