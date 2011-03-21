Изначально были проблемы с оплатой работы, оплата делалась с задержками, ее приходилось буквально выбивать несмотря на проделанную работу, в итоге 40 % работы так и остались неоплаченными, т.к. на просьбу оплатить еще часть работ (не финальную оплату!) человек в виде ультиматума потребовал выполнить сначала дополнительную доработку, которая изначально не оговаривалась, и для которой пришлось бы практически переделывать всю предыдущую. При обсуждении техзадания многие пункты я так понимаю намеренно умалчивались, либо заведомо давалась неверная информация, потом в ходе работы ненавязчиво как бы подкидывалась дополнительная работа, которая не обсуждалась и которая была мной выполнена. Изначально было сказано, что нужно написать парсер под импорт одной категории товаров, остальные товары просто влить. На мой вопрос, сколько товаров будет, Дмитрий ответил что немного. Как оказалось, нужно писать еще один парсер под остальные товары, причем документации на их импорт не было, на все мои вопросы которые возникали в ходе работы, ответы давались очень долго, либо говорилось просто "нужно сделать". Проделанная работа не проверялась, человек я так понимаю даже не был в курсе многих вопросов по проекту. Был импортирован один раздел для тестирования, на мою просьбу проверить, все ли правильно импортировалось, Дмитрий ответил "импортируй все". Как оказалось в итоге при импорте – немного это около 40 тыс. товаров. После этого пришлось 3 раза удалять и перезаливать все товары заново, т.к. Дмитрием были найдены ошибки в импорте. После всего этого не советую работать с Дмитрием без предварительно подписанного техзадания и как минимум 80% предоплаты.