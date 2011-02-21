Как вы сайт ваш назовете, так ваш сайт и поплывет!

Хороший домен должен быть коротким, запоминаться на слух и писаться без ошибок.

Написание домена не должно вызывать сомнений, какая именно буква использована (есть ряд "спорных" букв, которые следует избегать).

Дефисы - это дурной тон, выход из ситуации. Цифры вместо букв, аля 4етверг - это вообще неуважение ко всему живому.

Мой опыт в подборе доменов - 8 лет. С радостью постараюсь Вам помочь!