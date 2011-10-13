Подправить CSS

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Нужно сделать нормальное отображение заголовка таблицы в Safari и Google Chrome (выравнивание по центру) без потери существующей функциональности. И желательно без нагромождений вроде проверки типа браузера. См. приложение.

В Firefox и IE работает нормально.

Пишите цену, срок.

CSS
14 лет назад
Timofeyz
Тимофей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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