Переверстать заново шаблон под DLE

Есть сайт на DLE 8.5. Есть шаблон, но он некорректно отбражет новости при заливке и по разному заливает с разных браузеров.

Необходимо существующий шаблон переделать/переверстать или почистить код (не владею точными данными о состоянни существующего работающего шаблона), немного подкорректировав дизайн. А также отработать кроссбраузерность (IE, Opera, firefox, chrome).

Абрес сайта предоставлю после выбора кандидатуры.

Предлагайте свои сроки и цены.