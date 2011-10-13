Плывет в ИЕ 7+ http://work.slaventius.operaunite.com/webserver_2/content/ Иправить по все ИЕ от 7 и выше
Переверстать заново шаблон под DLE
Есть сайт на DLE 8.5. Есть шаблон, но он некорректно отбражет новости при заливке и по разному заливает с разных браузеров.
Необходимо существующий шаблон переделать/переверстать или почистить код (не владею точными данными о состоянни существующего работающего шаблона), немного подкорректировав дизайн. А также отработать кроссбраузерность (IE, Opera, firefox, chrome).
Абрес сайта предоставлю после выбора кандидатуры.
Предлагайте свои сроки и цены.
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