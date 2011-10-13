Сделать верстку из psd. Образец макета во вложении. Подробности при выборе исполнителя.
Создать шаблон для Joomla
Фоновое изображение я даю.
Требуется прописать места кнопкам и позициям модулей.
Выбранный исполнитель
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