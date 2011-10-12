тут www_mega-light_kz на главной в блоке хиты продаж 3 товар вниз поехал, все были в 1 ряд надо поправить ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) скайп ...
Вёрстка PSD макета под PrestaShop
Есть готовый PSD макет для сайта, нужно сверстать под PrestaShop 1.4.
Надеюсь на приемлемую сумму.
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