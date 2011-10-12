Верстка несложного макета на ВП

Нужно сверстать и натянуть на движок ВП достаточно легкией макет. В приложении, скрин главной странички макета. По нему впринцепи сразу понятно что делать.

На сайте будут подразделы (при наведении мышкой, они должны показываться). 3 псд файла, главная страница, внутренняя и контакты.

Всего будет 6-7 разделов.

Сроки 1-2 дня

Оплата 30вмз. через вебмани.

Оплата после завершения работы.

\тут акк без репы, могу показать акк на фри лансе, с отзывами и с репой