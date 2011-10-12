Нужно сверстать и натянуть на движок ВП достаточно легкией макет. В приложении, скрин главной странички макета. По нему впринцепи сразу понятно что делать. На сайте будут подразделы (при наведении мышкой, они должны показываться). 3 ...
Верстка дизайна сайта
Сделать верстку из psd. Образец макета во вложении.
Подробности при выборе исполнителя.
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