Сделать верстку из psd. Образец макета во вложении. Подробности при выборе исполнителя.
Создание сайта Интернет-витрин
Необходимо создать сайт. Имеется практически готовая верстка, есть небольшие уточнения к ней и нужно добавить 1 страницу, и нужно сделать админку. В приложении приблизительное ТЗ к сайту. Возможно уточнение исправление по рекомендации исполнителя. От исполнителя необходимо указать сроки реализации по этапам (подробнее все описано в ТЗ) и суммы (общую и так же по этапно.)
UP: по всем спорным вопросам пишите в скайп da_budet_tak
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