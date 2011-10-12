Создание сайта Интернет-витрин

Необходимо создать сайт. Имеется практически готовая верстка, есть небольшие уточнения к ней и нужно добавить 1 страницу, и нужно сделать админку. В приложении приблизительное ТЗ к сайту. Возможно уточнение исправление по рекомендации исполнителя. От исполнителя необходимо указать сроки реализации по этапам (подробнее все описано в ТЗ) и суммы (общую и так же по этапно.)

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